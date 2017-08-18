Нападающие Евпалов и Мисюс подписали полноценные контракты с рижским «Динамо»

Рижское «Динамо» подписало полноценные контракты с нападающими Никитой Евпаловым и Юлианом Мисюсом, сообщается на официальном сайте клуба. Оба игрока были в команде на пробных соглашениях.



22-летний Евпалов последние пять лет выступал в Северной Америке. В прошедшем сезоне он играл в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 21 (13+8) очко в 65 матчах.



19-летний Мисюс ранее играл в чемпионате Латвии за СК «Рига» и отметился 13 (6+7) баллами в 13 матчах. Форвард также сможет играть в МХЛ за ХК «Рига».

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