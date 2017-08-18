Белов: у новых легионеров «Витязя» не многое получалось, ждём от них большего

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился мнением о матче Кубка мэра со «Спартаком», в котором его команда уступила со счётом 1:2.

«Хочу поздравить «Спартак» с заслуженной победой. Может, мы имели небольшое преимущество, но в атаке сыграли не остро, поэтому не получилось победить. На турнире все игры разбивались на фрагменты. Какой-то период получался, а какой-то нет. Если ты не играешь от начала до конца, сложно на положительный результат рассчитывать. Это надо поправить.

Как сыграли пришедшие летом легионеры? Я их оцениваю так же, как и всю команду. Не многое получалось. Не буду объяснять причину. Как и от всей команды, мы ждём от них большего», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.