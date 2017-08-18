Благотворительный аукцион Meet For Charity разыграет встречу с Радуловым

Благотворительный аукцион Meet For Charity разыграет встречу с нападающим «Даллас Старз» Александром Радуловым.

Радулов является двукратным чемпионом мира (2008, 2009), обладателем Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» (2011), чемпионом России в составе ЦСКА (2015).

Стартовая стоимость лота — 3000 рублей. На текущий момент ставка составляет 100 000 рублей. Аукцион продлится до вечера 20 августа. Принять участие в нём можно в официальном аккаунте аукциона в «Фейсбуке».

Собранные по итогам аукциона средства будут направлены в благотворительный фонд «Галчонок».