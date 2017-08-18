Кугрышев: Жукенов прекрасно понимает игру, мне комфортно с ним в звене

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Кугрышев прокомментировал победу над «Автомобилистом» (2:0) на мемориале Виктора Блинова.

«У нас много новых ребят, новый тренер, мы ещё в процессе притирания друг к другу. На этом турнире уже начали лучше понимать схемы и требования, от этого результаты стали лучше. Всё равно ещё есть много над чем работать.

Жукенов — хороший молодой техничный игрок, прекрасно понимает игру. Что с Пережогиным играть комфортно, что с ним, разницы не было. Главное, надо превращать в голы моменты, которые создаём. Моментов много, а голов — не очень.

Все работают на 100 процентов, просто у всех свои особенности организма. Кто-то лучше готов, кто-то хуже, но мы все выкладываемся", — сказал Кугрышев в эфире клубного телевидения.

«Авангард» победил «Автомобилист» и досрочно выиграл мемориал Блинова

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