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Крикунов: «Автомобилист» больше владел преимуществом, но толку от этого…

18 августа 2017, пятница. 20:01 Хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Авангардом» на мемориале Виктора Блинова, в котором его команда потерпела поражение со счётом 0:2.

«Хорошая получилась игра, обоюдоострая. Думаю, зрителям было интересно, команды старались. Пожалуй, мы больше владели преимуществом, но толку от этого… Не сумели реализовать численное большинство, потом пропустили шайбу. Выиграть с нулём сложно», — приводятся слова Крикунова на официальном сайте «Авангарда».

«Авангард» победил «Автомобилист» и досрочно выиграл мемориал Блинова
Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Автомобилист Владимир Крикунов
Новости. Хоккей
18 августа 2017, пятница
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