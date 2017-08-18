Крикунов: «Автомобилист» больше владел преимуществом, но толку от этого…

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Авангардом» на мемориале Виктора Блинова, в котором его команда потерпела поражение со счётом 0:2.

«Хорошая получилась игра, обоюдоострая. Думаю, зрителям было интересно, команды старались. Пожалуй, мы больше владели преимуществом, но толку от этого… Не сумели реализовать численное большинство, потом пропустили шайбу. Выиграть с нулём сложно», — приводятся слова Крикунова на официальном сайте «Авангарда».