Вестерлунд: «Салават» готов к сезону, единственное, чего не хватает, — голы

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд после поражения от «Лады» (1:2 Б) на Кубке Республики Башкортостан поделился мнением о готовности команды к сезону.

«В целом игра неплохая, мы создали ряд голевых моментов, но, к сожалению, реализовать их не сумели. Могу сказать, что у нас есть четыре хороших звена, мы готовы к сезону. Результатом на турнире мы не очень довольны. Единственное, чего нам сейчас не хватает, – это голы, но в целом подготовкой команды я доволен.

Удивило ли, что лучшим бомбардиром команды на предсезонке стал Денис Куляш? Конечно, когда защитник становится лучшим бомбардиром, это сигнал нашим форвардам", — цитирует Вестерлунда пресс-служба клуба.

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