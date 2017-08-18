ЦСКА обыграл московское «Динамо» и занял первое место на Кубке мэра Москвы

ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» и занял первое место на Кубке мэра Москвы. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.

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Джефф Плэтт вывел «армейцев» вперёд на 12-й минуте матча, однако во втором периоде бело-голубые отличились трижды. Шайбы забросили Дмитрий Марковин, Дмитрий Сидляров и Никита Комаров. Александр Попов сократил отставание до минимума, а в третьей двадцатиминутке Константин Окулов сравнял счёт. В овертайме Окулов оформил дубль и принёс победу ЦСКА.

Второе место на турнире занял «Спартак», «Динамо» — третье. «Витязь» стал последним.

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