СКА на новых условиях подписал двусторонний контракт с Максимом Чудиновым

СКА подписал на новых условиях двусторонний контракт на один год с защитником Максимом Чудиновым и по соглашению сторон расторг договор с нападающим Владимиром Барабановым, сообщается на официальном сайте КХЛ.

6 кандидатов на выход. С кем расстанутся в СКА и ЦСКА по ходу сезона? С кем ещё решат расстаться в «армейских» командах, учитывая явный переизбыток защитников и нападающих?

27-летний Чудинов в составе СКА завоевал два кубка Гагарина (2015, 2017). В прошедшем сезоне он принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата, набрав 14 (4+10) очков, а также в одной игре плей-офф, в которой отдал одну голевую передачу.

20-летний Барабанов выступал в МХЛ за СКА-1946, набрал 41 (17+24) очко в 53 матчах «регулярки», а также 5 (4+1) результативных баллов в девяти играх плей-офф.

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