В. Воробьёв: молодёжь «Динамо» неплохо выглядела, у Бицадзе возможно сотрясение

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв поделился впечатлениями от матча Кубка мэра с ЦСКА (3:4 ОТ).

«ЦСКА с победой. Хороший матч, интересный для болельщиков. К сожалению, проиграли, немножко нам не хватило, но понравилось движение и отношение ребят к делу. Да, у нас молодые ребята, мы ошибаемся, но работаем, нам есть над чем работать. Где-то нас подвела игра в неравных составах. У Бицадзе возможно сотрясение, но ничего серьёзного у него нет. По Рылову тоже будем разбираться. Что-то в последнее время нам не везёт. Многовато травм, к тому же у нас не очень большая «лавочка». Ничего, будем терпеть и работать.

Неплохо выглядела тройка Марковин — Петунин – Сидляров. Они вместе играли в Балашихе. Неплохо сыграли, забили сегодня два гола. Что-то не получалось в атаке, где-то не успевали в обороне. Это хороший материал, над которым мы будем работать. Тройка Тарасов – Казионов – Комаров планируется на сезон? У нас не играли сегодня иностранцы, поэтому в этом звене могут быть изменения. Оно меня порадовало», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.