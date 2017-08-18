Андронов: ЦСКА готов к сезону, нам по силам выиграть кубок Гагарина

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов после победы над московским «Динамо» (4:3 ОТ) подвёл итоги Кубка мэра, в котором его команда победила, а также оценил её готовность к сезону.

«Сегодня многое не получалось, но ничего, будем работать. Ещё есть время. В третьем периоде мы сыграли поактивнее, пошли вперёд, нам надо было отыгрываться. Заработали удаление и забили, для нас всё удачно сложилось.

Мы готовы к сезону, главное, чтобы голова была готова. Конечно, нам по силам выиграть кубок Гагарина. У нас длинный сезон, работы ещё много, рано о чём-то говорить. Конечно, такая задача есть. Буду делать всё возможное, чтобы попасть в сборную. Как оценю дебют Марченко? Он молодец. Классный парень, хорошо играет», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.