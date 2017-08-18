«Югра» расторгла контракт с нападающим Артёмом Булянским

«Югра» по соглашению сторон расторгла договор с нападающим Артёмом Булянским. «Ак Барс» пополнил нападающий Кирилл Чибиряев, заключив двусторонний контракт сроком на один год. Московское «Динамо» заключило полноценные контракты после пробных с нападающими Тимуром Бешаровым (двусторонний, сроком на три года) и Никитой Комаровым (односторонний, на один год). Защитник Александр Володин, находившийся на пробном контракте в «Нефтехимике», заключил с клубом полноценный двусторонний контракт сроком на два года.

32-летний Булянский выступал за «Югру» семь лет, в прошедшем регулярном чемпионате он отметился 5 (2+3) очками в 29 играх.

20-летний Чибиряев сыграл три матча за МХК «Спартак».

20-летний Володин в 36 играх за «Реактор» забросил две шайбы и сделал шесть передач.

20-летний Бешаров в 53 играх за ХК МВД набрал 13 (7+6) баллов. 29-летний Комаров выступал в минском «Динамо», в 45 матчах отметился 10 (6+4) очками.