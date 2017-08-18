Андриевский: «Адмирал» подойдёт к чемпионату во всеоружии

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (2:3) и Кубка Республики Башкортостан.

«Не получилось сегодня, как и на протяжении всего турнира, провести ровно всю игру. В каждой встрече по периоду мы выпадали, не было постоянства. Это немного настораживает. Побеждать хочется всегда. Конечно, осадок остаётся, когда ты терпишь поражения, но на данном этапе, особенно сегодня, в заключительной игре, нам было более важно, чтобы все были здоровыми, никто не получил травму, плюс смотрели на содержание игры и тактические задумки. В итоге, слава богу, травмированных нет, все здоровы. Скоро решим, кто из тех ребят, что находились на просмотре, останутся в команде.

За время предсезонной подготовки мы провели 10 игр, теперь уже сезон покажет, насколько мы готовы. Считаю, к чемпионату подойдём во всеоружии", — цитирует Андриевского пресс-служба клуба.