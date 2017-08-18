«Слован» заключил полноценные контракты с Козаком, Гецлом и Слободой

«Слован» заключил односторонний контракт на один год с защитником Лукашем Козаком. Двусторонние соглашения на тот же срок с нападающими Мареком Гецлом и Мареком Слободой. Все три игрока до этого были в команде на просмотре. Кроме того, «Автомобилист» по соглашению сторон расторг контракты с защитниками Павлом Лукошиным и Владимиром Максимовым.

25-летний Козак в прошедшем сезоне выступал за «Медвешчак», в 14 матчах набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности "-5". Он также сыграл 41 матч за «Дуклу» и «Мартин» в чемпионате Словакии, отметившись 17 (4+13) баллами за результативность при показателе полезности "-12".

Слобода выступал за «Ческе-Будеёвице» и молодёжную команду клуба, а также в составе сборной Словакии играл на молодёжном чемпионате мира, набрав в пяти матчах 3 (1+2) очка. Гецл играл за «Дуклу» и тоже участвовал в МЧМ.

21-летний Лукошин играл в МХЛ за «Авто», в прошедшем сезоне он провёл 21 матч и набрал 6 (0+6) очков. 20-летний Максимов провёл один матч за «Авто».