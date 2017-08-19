Гюнцель: не вижу причин, почему «Питтсбург» не может выиграть третий кубок

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель считает, что его команде по силам выиграть третий подряд Кубок Стэнли.

«У меня нет сомнений, что мы можем многого добиться в этом сезоне. У нас очень хорошая группа лидеров, они задают тон с начала тренировочного лагеря, показывают, как надо играть, если хочешь победить. Нам также повезло, что в команде великолепный тренерский штаб. Не вижу причин, почему мы не можем завоевать кубок снова. Нам надо только удачно начать сезон и идти дальше.

Мы понимаем, как тяжело было завоевать два титула, и знаем, что все будут стараться нас обыграть. Но, думаю, это подстёгивает нас. Если хочешь победить, хочешь быть в ситуации, когда все настраиваются на тебя. Они это делают, потому что сейчас мы — та команда, которую надо обыгрывать. Мы хотим быть в этом положении. Будет весело", — приводятся слова Гюнцеля на официальном сайте НХЛ.