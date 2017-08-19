Коваленко: убедились, что профсоюз обязан усилить информирование хоккеистов

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко подвёл итоги трёхнедельной рабочей поездки.



«Получили массу полезной информации, были и замечания. В частности, убедились в том, что профсоюз обязан усилить информирование наших хоккеистов. С этой целью договорились с администраторами закрытых групп клубов в социальных сетях о рассылке отчёта профсоюза о своей профессиональной деятельности за последние три сезона. В этом отчёте огромное количество цифр — на несколько страниц текста. Первыми в тестовом режиме его получат ХК „Сочи“, „Северсталь“, „Лада“, „СКА-Нева“, СКА.



В отчёте профсоюза не одна и не две страницы, постепенно мы его разошлём по всем клубам КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Надеюсь, что с активной помощью игроков мы увеличим эффективность нашей общей работы. Именно к такому выводу пришли по итогам трёхнедельной поездки по клубам. Впрочем, наше турне ещё продолжается — впереди Москва и Уфа», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Тест. Что ты знаешь о новом сезоне КХЛ? Кого поменяли, где сократили и что нас ждёт в юбилейном сезоне?