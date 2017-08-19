Хайнс: мы видим в Хишире центрфорварда, дадим ему шанс показать себя

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс рассказал, что планирует использовать первого номера драфта-2017 Нико Хишира на позиции центрального нападающего в основном составе, уже начиная со старта нового сезона. В юниорских лигах молодой швейцарец выступал и на краю, и в центре нападения.



«Мы видим в Хишире центрфорварда. У него есть все необходимые навыки для этой позиции, так что мы сразу дадим ему возможность их показать», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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