Шеро: я доволен стратегией «Дэвилз», хотим, чтобы болельщики её поняли

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро рассказал, что доволен реализацией стратегии развития клуба.



«Я доволен. Мы играем в очень тяжёлом Столичном дивизионе. Я постоянно думаю о команде. Мы выиграли лотерею драфта, смогли задрафтовать такого игрока, как Хишир. Мы хотим, чтобы наши болельщики поняли нашу стратегию развития. Мы стремимся к тому, чтобы у команды было своё лицо, и мы двигаемся в этом направлении», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Радулов с Кузнецовым — на дерби, Малкин — в бургерной. Соцсети игроков НХЛ Кессел ел хот-доги из кубка Стэнли, Ягр грустил без работы, Радулов и Кузнецов сходили на футбол, а Малкин объелся фаст-фудом.