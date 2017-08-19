«Йокерит» подписал контракт с экс-форвардом «Торпедо» Норманом

Финский «Йокерит» подписал контракт с экс-нападающим нижегородского «Торпедо» Джоном Норманом, информирует официальный сайт команды. Контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате 26-летний Норман принял участие в 50 встречах, записав на свой счёт 15 (7+8) результативных баллов при показателе полезности "+15" и 14 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводил на льду около 15 минут.



В пяти матчах Кубка Гагарина — 2017 Норман забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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