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«Йокерит» подписал контракт с экс-форвардом «Торпедо» Норманом

19 августа 2017, суббота. 10:28 Хоккей

Финский «Йокерит» подписал контракт с экс-нападающим нижегородского «Торпедо» Джоном Норманом, информирует официальный сайт команды. Контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате 26-летний Норман принял участие в 50 встречах, записав на свой счёт 15 (7+8) результативных баллов при показателе полезности "+15" и 14 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводил на льду около 15 минут.

В пяти матчах Кубка Гагарина — 2017 Норман забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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Источник: Официальный сайт ХК "Йокерит" Сообщить об ошибке
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ХК Йокерит
Новости. Хоккей
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