Курбатов: я так понимаю, что в КХЛ будет биться по пять буллитов

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал об изменениях в правилах Континентальной хоккейной лиги.



«В КХЛ введена норма с пятью буллитами. Правила игры в хоккей, которые утверждены Минспортом, сделаны на основе правил ИИХФ. Сейчас общая тенденция унифицировать правила, чтобы хоккеисты были готовы к международным соревнованиям. К тому, как там судят зацепы, как фиксируют другие нарушения, как бьются буллиты, как играется овертайм. В Кёльне было принято решение, что на всех стадиях бьётся по пять буллитов с каждой стороны. Я так понимаю, что в КХЛ будет так же», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева

Тройка мечты! Как Ковальчук готовится к старту сезона КХЛ Как провели прошедшую неделю игроки КХЛ — в нашем обзоре соцсетей.