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Тимченко: как СКА будет справляться со снижением потолка зарплат в КХЛ? Боремся

19 августа 2017, суббота. 12:54 Хоккей

Председатель совета директоров КХЛ, президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко рассказал, как петербургская команда будет решать вопрос с потолком зарплат.

«Не знаю, как поступим с контрактом Знарка в следующем сезоне. У меня тоже контракт заканчивается. Будем отталкиваться от результатов, надеемся на победу на Олимпиаде.

Континентальная хоккейная лига планирует снижать потолок зарплат. Как СКА с этим будет справляться? Боремся», — передаёт слова Тимченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА Геннадий Тимченко
Новости. Хоккей
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