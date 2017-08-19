Тимченко: как СКА будет справляться со снижением потолка зарплат в КХЛ? Боремся

Председатель совета директоров КХЛ, президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко рассказал, как петербургская команда будет решать вопрос с потолком зарплат.



«Не знаю, как поступим с контрактом Знарка в следующем сезоне. У меня тоже контракт заканчивается. Будем отталкиваться от результатов, надеемся на победу на Олимпиаде.



Континентальная хоккейная лига планирует снижать потолок зарплат. Как СКА с этим будет справляться? Боремся», — передаёт слова Тимченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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