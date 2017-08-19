Знарок — о допинге Зарипова: человек ничего не употреблял

Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок прокомментировал ситуацию с нападающим Данисом Зариповым, у которого обнаружили положительную допинг-пробу. 36-летний хоккеист был дисквалифицирован ИИХФ на два года, но подал аппеляцию.



«Негативно, конечно, воспринял эту ситуацию с Зариповым. Человек ничего не употреблял. Что вы хотите от меня услышать? Я сочувствую ему. Мы на всех рассчитываем», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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