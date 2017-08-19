Молодёжный Кубок мира: «Давос» обыграл «Ригу», «Красная Армия» одолела МОДО

На молодёжном Кубке мира закончились очередные матчи.



Швейцарский «Давос» одолел ХК «Рига» со счётом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стефан Спинелл, Миша Блайкер, Джан-Марко Веттер и Кен Егер. Единственный гол «Риги» забил Денис Фёдоров.

МХК «Красная Армия» одержал победу над шведским МОДО, матч завершился со счётом 5:2. У «армейцев» удачные броски на счету Никиты Попугаева, Михаила Мещерякова, Артёма Комарова и Павла Подлубошнова, оформившего дубль. У МОДО голами отметились Себастьян Вальфридссон и Антон Карльстрём.