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Молодёжный Кубок мира: «Давос» обыграл «Ригу», «Красная Армия» одолела МОДО

19 августа 2017, суббота. 13:31 Хоккей

На молодёжном Кубке мира закончились очередные матчи.

Швейцарский «Давос» одолел ХК «Рига» со счётом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стефан Спинелл, Миша Блайкер, Джан-Марко Веттер и Кен Егер. Единственный гол «Риги» забил Денис Фёдоров.

Молодёжный Кубок Мира
19 августа 2017, суббота. 11:00 МСК
Давос-мол
Давос, Швейцария
4 : 1 2:0, 2:1, 0:0
ХК Рига
Рига, Латвия
1:0 – Спинелл (Веттер, Френер) – 05:43 (5x5), 2:0 – Блайкер (Бухли, Баумгартнер) – 11:41 (5x5), 3:0 – Веттер (Френер) – 20:59 (5x5), 4:0 – Егер (Веттер, Барандун) – 25:41 (5x4), 4:1 – Фёдоров (Карклс, Калькис) – 36:25 (5x4)

МХК «Красная Армия» одержал победу над шведским МОДО, матч завершился со счётом 5:2. У «армейцев» удачные броски на счету Никиты Попугаева, Михаила Мещерякова, Артёма Комарова и Павла Подлубошнова, оформившего дубль. У МОДО голами отметились Себастьян Вальфридссон и Антон Карльстрём.

Молодёжный Кубок Мира
19 августа 2017, суббота. 11:00 МСК
Красная Армия
Москва, Россия
5 : 2 0:0, 2:1, 3:1
МОДО-мол
Эрншельдсвик, Швеция
0:1 – Вальфридссон (Фрестадиус) – 30:23 (5x5), 1:1 – Попугаев (Подлубошнов) – 38:05 (5x5), 2:1 – Подлубошнов (Мещеряков) – 39:29 (5x5), 3:1 – Мещеряков (Подлубошнов, Попугаев) – 40:39 (5x4), 4:1 – Подлубошнов – 49:48 (5x4), 5:1 – Комаров (Летов, Филин) – 52:25 (5x4), 5:2 – Карльстрём (Острём) – 58:04 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МХК Красная Армия
Новости. Хоккей
19 августа 2017, суббота
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