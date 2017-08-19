Тимченко рассчитывает, что через три-четыре года у СКА будет новая арена

Председатель совета директоров КХЛ, президент СКА Геннадий Тимченко поделился подробностями о будущей арене клуба.



«У нас очень сильная команда, тренерский штаб доволен предсезонкой. У СКА ровный состав, глядя на ЦСКА не было мысли ещё усилиться.



Большая проблема с землёй для новой арены, нам нужно минимум 10 гектаров. Сейчас разговаривал на эту тему с губернатором Петербурга. Надеюсь, в этом году разберёмся с землёй, через три-четыре года будет готов стадион», — передаёт слова Тимченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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