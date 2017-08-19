Кожевников: договорной матч Украины – позор, в России такого не будет никогда

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о скандале вокруг договорного матча второго дивизиона чемпионата мира между сборными Украины и Южной Кореи. Украинцы, которые к тому моменту уже вылетели в низшую лигу, уступили корейцам по буллитам со счётом 1:2, и эта победа помогла будущим хозяевам Зимней Олимпиады попасть в число 16 сильнейших команд, которые сыграют на следующем ЧМ.



«В России такого нет и не будет никогда. Сборная – это сборная. Можно предполагать, но сборная России никогда не будет что-либо сдавать. Понятно, что Федерации хоккея Украины нет, вот и пошли на это. Позор, конечно. Позорище. У них вообще везде раздрай. Руководству, к сожалению, не до спорта. Как преодолеть это состояние, если там нищета в спорте и везде? Это неудивительно. Если руководство страны так себя ведёт, то так же поведут себя и игроки. Рыба гниёт с головы», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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Хоккеисты сборной Украины признались в сдаче игры с Южной Кореей на ЧМ-2017