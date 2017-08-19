Фазель: ИИХФ проведёт расследование по обвинениям в договорном матче

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал информацию о том, что игроки сборной Украины получали деньги за то, чтобы проиграть в матче с Южной Кореей на ЧМ.



«Если честно, я сам только недавно об этом узнал, незадолго до вашего звонка. Мы обязательно проведем расследование, откроем дело, хотя результат матча говорит нам об обратном. Конечно, это очень серьёзные утверждения, если то, что там описано, действительно имело место, мы столкнёмся с большой проблемой, надо отнестись к этой ситуации со всем вниманием и серьёзностью. В понедельник мы создадим комиссию или начнём расследование на базе дисциплинарной комиссии федерации — пока точно сказать не могу — и обязательно проведём расследование обвинений авторов статьи по отношению к этим двум игрокам», — цитирует Фазеля ТАСС.

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