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Фазель: ИИХФ проведёт расследование по обвинениям в договорном матче

19 августа 2017, суббота. 14:22 Хоккей

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал информацию о том, что игроки сборной Украины получали деньги за то, чтобы проиграть в матче с Южной Кореей на ЧМ.

«Если честно, я сам только недавно об этом узнал, незадолго до вашего звонка. Мы обязательно проведем расследование, откроем дело, хотя результат матча говорит нам об обратном. Конечно, это очень серьёзные утверждения, если то, что там описано, действительно имело место, мы столкнёмся с большой проблемой, надо отнестись к этой ситуации со всем вниманием и серьёзностью. В понедельник мы создадим комиссию или начнём расследование на базе дисциплинарной комиссии федерации — пока точно сказать не могу — и обязательно проведём расследование обвинений авторов статьи по отношению к этим двум игрокам», — цитирует Фазеля ТАСС.

Хоккеисты сборной Украины признались в сдаче игры с Южной Кореей на ЧМ-2017
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины - Хоккей Рене Фазель Сборная Южной Кореи — Хоккей
Новости. Хоккей
19 августа 2017, суббота
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