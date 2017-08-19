Трямкин: в целом «Автомобилист» сыграл неплохо, у всех есть свои ошибки

Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Никита Трямкин поделился впечатлениями после выигранного матча с ханты-мансийской «Югрой» (4:3) в рамках мемориала Виктора Блинова.



«В целом на турнире сыграли неплохо, что-то не получалось, у всех есть свои ошибки, будем стараться их исправлять», — рассказал игрок.



Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча: «У нас много новых игроков, попробовали на турнире разные сочетания», — цитирует Крикунова официальный «твиттер» «Автомобилиста»

«Югра» уступила «Автомобилисту» на мемориале Блинова