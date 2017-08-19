Кинэн: не скажу, что китайский проект будет самым успешным, но он масштабен

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн поделился мнением о программе развития хоккея в Китае.



«В „Куньлуне“ сразу хотели, чтобы я возглавил весь проект, но в то время у меня было много других дел. Тогда руководители предложили попробовать поработать в качестве консультанта. Был создан координационный совет, а дальше обстоятельства сложились так, что я стал главным тренером.



Что привлекло в китайском проекте? Масштабность подхода. Это ведь самый крупный хоккейный проект. Не скажу пока, что он будет самым успешным, но сегодня это самая крупная программа в хоккейном мире, и поучаствовать в ней очень интересно. Надо учитывать весь объём: от самых корней системы до команды КХЛ и до национальной сборной», — цитирует Кинэна официальный сайт лиги.

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