Хайнс: «Дэвилз» стараются грамотно строить команду, недовольны прошлым сезоном

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс поделился мнением о задачах команды на грядущий сезон.



«Мы набираем игроков, стараемся грамотно строить команду. Но нам нужно время. Мы недовольны игрой команды в прошлом сезоне. В новом году нам нужно добиться, чтобы наши хоккеисты боролись в каждом матче, чтобы болельщики могли гордиться их самоотдачей.



Хишир? Надо помочь ему почувствовать себя комфортно, чтобы он показал, на что способен. Тогда мы сможем определить его место в команде, где он сможет добиться успеха», — цитирует Хайнса официальный сайт НХЛ.

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