Кузнецов: хочу играть вместе с Овечкиным, в «Вашингтоне» произошла встряска

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов на благотворительном матче «От Чистого Сердца» рассказал, что хочет продолжать выступать за «столичных».



«Ослаб ли «Вашингтон»? Не всегда команда, которая на бумаге выглядит сильнее, побеждает. Не раз в этом убеждались, всё равно нужно искать позитив, теперь молодёжь получит шанс играть. Некая встряска в «Вашингтоне» произошла, другие ребята задумались после ухода части хоккеистов. Конечно, тяжело терять друзей, с которыми играл, но такова жизнь.



Я уже говорил, что Овечкин забьёт 50 голов, не буду повторяться. Сколько я забью? Для меня это не важно, главное, чтобы команда попала в плей-офф, а там уже будем двигаться дальше. Если бы я хотел только забивать, то пошёл бы в другой вид спорта. Хочу играть в звене с Овечкиным, с ним приятно играть, всегда находим общий язык. У нас вообще в коллективе отличное взаимопонимание. Все ищут позитив и помогают друг другу на льду», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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