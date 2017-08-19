Блэйк: Ягр — выдающийся игрок, но «Лос-Анджелес» решил не вести с ним переговоры

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк сообщил, что клуб не будет приглашать нападающего Яромира Ягра.



«Ягр — выдающийся игрок. Он точно будет в Зале славы. Но в определённом возрасте хоккеист должен подходить команде. Мы рассмотрели варианты с разными свободными агентами этим летом, чтобы понять, как они впишутся в наше видение игры. К тому же нам нельзя забывать о потолке зарплат. Мы решили не вести переговоров с Ягром. Но я ещё раз хочу сказать, что он выдающийся игрок. У меня нет сомнений в том, что он будет играть», — цитирует Блэйка официальный сайт лиги.

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