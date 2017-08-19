Захаркин: на турнире игроков «Югры» спустили на землю, увидели наши слабости

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин после поражения в матче с «Автомобилистом» (3:4) подвёл итоги мемориала Блинова.



«В целом турнир очень положительный. Спустили ребят на землю, увидели, какие у нас есть слабости. Очень важно, что мы поиграли, давно не участвовали в матчах. Из-за плотного графика неравномерно выдалась на ребят нагрузка. Что очень важно, этот турнир позволит в оставшееся до чемпионата время мобилизоваться, пересмотреть свою точку зрения. Психологическая составляющая этого турнира — самое главное», — цитирует Захаркина официальный сайт клуба.

«Югра» уступила «Автомобилисту» на мемориале Блинова