В Петербурге прошёл благотворительный матч «От чистого сердца»

19 августа в Ледовом дворце состоялся благотворительный матч «От чистого сердца». Традиционная акция проходит ежегодно уже на протяжении семи лет в разных городах России, а Петербург стал хозяином встречи во второй раз.



В этом году в матче встретились команды «Друзья СКА» и «Команда Ковальчука». Символическое вбрасывание произвели представители первой петербургской команды по следж-хоккею Эмин Гусейнов и Алексей Лысов. Руководство СКА представляли президент Геннадий Тимченко, вице-президент Роман Ротенберг, который отметился покером, генеральный директор Андрей Точицкий, спортивный директор Академии СКА Илья Горбушин. В игре также приняли участие Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Александр Радулов и другие, хоккеисты основного состава СКА и представители политического и бизнес-сообщества. Начало игры осталось за командой «Друзья СКА», которые выиграли первый период со счетом 5:1. Во второй двадцатиминутке преимущество по-прежнему было у номинальных хозяев, и после 40 минут табло показывало счёт 9:3. В заключительной трети матча команды забросили по две шайбы, окончательный итог матча — 11:5 в пользу «Друзей СКА».



В рамках акции было собрано 10 млн рублей, и эти средства будут направлены на поддержку спортсменов и детей с ограниченными возможностями. Организаторы мероприятия — ХК СКА и АНО «От чистого сердца», при поддержке правительства РФ.

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