Министр спорта Украины: если сдача матча — правда, виновные должны быть наказаны

Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал информацию о попытке хоккеистов сборной Украины сдать матч с Южной Кореей на чемпионате мира 2017 года.

«Жду подробной информации от федерации хоккея Украины. Если это окажется правдой — требовать наказания по всем нормам спортивного права.

Те, кто принимает участие в этих схемах, от менеджеров до игроков, должны быть строго наказаны согласно действующему закону Украины. Договорные матчи были, есть и останутся позором», — цитирует Жданова «Прессбол».