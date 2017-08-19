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Министр спорта Украины: если сдача матча — правда, виновные должны быть наказаны

19 августа 2017, суббота. 19:22 Хоккей

Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал информацию о попытке хоккеистов сборной Украины сдать матч с Южной Кореей на чемпионате мира 2017 года.

«Жду подробной информации от федерации хоккея Украины. Если это окажется правдой — требовать наказания по всем нормам спортивного права.

Те, кто принимает участие в этих схемах, от менеджеров до игроков, должны быть строго наказаны согласно действующему закону Украины. Договорные матчи были, есть и останутся позором», — цитирует Жданова «Прессбол».

Хоккеисты сборной Украины признались в сдаче игры с Южной Кореей на ЧМ-2017
Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
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Сборная Украины - Хоккей Сборная Южной Кореи — Хоккей
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