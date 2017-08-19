Захаркин опроверг информацию о том, что «Югра» расторгла контракт с Булянским

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин заявил, что нападающий Артём Булянский не покинул команду. Ранее на официальном сайте КХЛ появилась информация о расторжении контракта с форвардом.

«Он не покинул команду. Просто его нет на этом турнире, он в составе, у него двухсторонний контракт», — цитирует Захаркина пресс-служба клуба.

32-летний Булянский выступает за «Югру» последние семь лет, в прошедшем регулярном чемпионате он отметился 5 (2+3) очками в 29 играх. Всего в КХЛ на его счету 107 (56+51) результативных баллов в 322 матчах.