175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Е. Медведев: «Авангарду» надо больше доверять Шилину, давать ему играть

19 августа 2017, суббота. 21:26 Хоккей

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев подвёл итоги предсезонной подготовки команды.

«Первые игры на предсезонке были довольно скомканными, там было больше работы над ошибками. Последний турнир показал, что коллектив создаётся неплохой, у нас хорошая молодёжь. Вновь прибывшие влились уверенно, всё спокойно, рабочая обстановка. Игра показала сама за себя, что мы представляем на сегодняшний день.

Судя по «скамейке», конкуренция будет присутствовать, это скорее будет на пользу, чем во вред. Жукенов, Файзуллин и другие молодые ребята хорошо себя сегодня проявили. Не могу сказать, что соперник был слабый, я смотрел весь матч. Некоторые ребята уже хорошо зарекомендовали себя, уверен, за ними следят и на них рассчитывают. Будут дальше работать в таком же духе, уверен, будет результат и у них, и у команды.

Олегу Шилину надо больше доверять и больше давать играть. Он уже много лет в клубе, каждый год борется за пост первого вратаря. Если давать ему больше играть, он проявит себя с лучшей стороны.

Наша тактика — «пять в атаке, пять в обороне». Пока всё складывается. Сезон тяжёлый, олимпийский. У нас много игр до января. Игра покажет", — сказал Медведев в эфире клубного телевидения.

Рейтинг линий нападения КХЛ. Восточная конференция
У «Ак Барса» лучшая на Востоке не только оборона, но и атака?

Вы также можете посмотреть видео интервью на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард Евгений Медведев
Новости. Хоккей
19 августа 2017, суббота
22:23 Лихотников: конкуренция в «Барысе» большая, нужно биться за место в составе
21:48 Сборная России U16 разгромила словаков в выставочном матче, забросив 11 шайб
21:46 «Адмирал» заключит полноценный контракт с Кицыным, Налимов командирован в ВХЛ
21:26 Е. Медведев: «Авангарду» надо больше доверять Шилину, давать ему играть
20:51 Е. Корешков: Никулин и Бельгибаев хорошо смотрелись на мемориале Блинова
20:26 Скабелка: игроки «Авангарда» друг за друга лупятся — это самое важное
20:08 Нападающий Максим Лазарев перешёл из «Ак Барса» в «Торпедо»
19:51 Крикунов: «Автомобилист» выполнил почти все задачи на мемориале Блинова
19:29 Захаркин опроверг информацию о том, что «Югра» расторгла контракт с Булянским
19:23 Хет-трик Паршина помог «Торпедо» обыграть «Швеннингер» в товарищеском матче
19:22 Министр спорта Украины: если сдача матча — правда, виновные должны быть наказаны
18:49 Ковальчук: ЦСКА не завидуем, СКА подходит к матчу открытия во всеоружии
18:32 Молодёжный КК: «Снежные Барсы» обыграли «Оцеларжи», «Авто» разгромил «Йокерит»
18:22 В Петербурге прошёл благотворительный матч «От чистого сердца»
18:06 Сборная России U16 разгромила Словакию в выставочном матче
17:43 Малкин: время покажет, как потери Флёри и Куница осложнят «Питтсбургу» жизнь
17:36 Захаркин: на турнире игроков «Югры» спустили на землю, увидели наши слабости
17:33 Малкин: Кросби с утра до ночи думает о хоккее, я немножко другого плана человек
17:14 Блэйк: Ягр — выдающийся игрок, но «Лос-Анджелес» решил не вести с ним переговоры
16:59 Кузнецов: свитер СКА станет родным, когда сыграю официальный матч
16:56 Кузнецов: хочу играть вместе с Овечкиным, в «Вашингтоне» произошла встряска
16:27 «Авангард» одолел «Барыс», одержав победу на мемориале Блинова
16:08 Хайнс: «Дэвилз» стараются грамотно строить команду, недовольны прошлым сезоном
15:42 Кинэн: не скажу, что китайский проект будет самым успешным, но он масштабен
15:09 Гатиятулин: пока бригада большинства не получилась, но есть ещё неделя
14:42 Трямкин: в целом «Автомобилист» сыграл неплохо, у всех есть свои ошибки
14:22 Фазель: ИИХФ проведёт расследование по обвинениям в договорном матче
14:05 Кожевников: договорной матч Украины – позор, в России такого не будет никогда
13:40 Тимченко рассчитывает, что через три-четыре года у СКА будет новая арена
13:31 Молодёжный Кубок мира: «Давос» обыграл «Ригу», «Красная Армия» одолела МОДО
13:17 Знарок: никто из СКА больше не уйдёт, нам надо улучшить игру в неравных составах
13:10 Знарок — о допинге Зарипова: человек ничего не употреблял
13:02 Рутерфорд: опыт Каллена бесценен, но кто-то в «Питтсбурге» заявит о себе
12:54 Тимченко: как СКА будет справляться со снижением потолка зарплат в КХЛ? Боремся
12:28 «Югра» уступила «Автомобилисту» на мемориале Блинова
12:21 Тимченко: команда СКА — один из главных доноров сборной России
12:14 Пётр Воробьёв заменит Олега Знарка в СКА на время ОИ-2018
11:56 Курбатов: я так понимаю, что в КХЛ будет биться по пять буллитов
11:35 Айкел: нужно вознаградить Баффало победами, не хочу никуда уходить
11:05 Лехтеря: понятия не имею, почему «Блюз» решили меня обменять
10:42 Курри: Норман — универсальный и трудолюбивый игрок, который усилит «Йокерит»
10:28 «Йокерит» подписал контракт с экс-форвардом «Торпедо» Норманом
10:09 Блэйк: пока преждевременно думать о возвращении Войнова в «Лос-Анджелес»
10:01 Шеро: я доволен стратегией «Дэвилз», хотим, чтобы болельщики её поняли
09:35 Хайнс: мы видим в Хишире центрфорварда, дадим ему шанс показать себя
Все новости RSS
Партнерский контент