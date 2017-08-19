Е. Медведев: «Авангарду» надо больше доверять Шилину, давать ему играть

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев подвёл итоги предсезонной подготовки команды.

«Первые игры на предсезонке были довольно скомканными, там было больше работы над ошибками. Последний турнир показал, что коллектив создаётся неплохой, у нас хорошая молодёжь. Вновь прибывшие влились уверенно, всё спокойно, рабочая обстановка. Игра показала сама за себя, что мы представляем на сегодняшний день.

Судя по «скамейке», конкуренция будет присутствовать, это скорее будет на пользу, чем во вред. Жукенов, Файзуллин и другие молодые ребята хорошо себя сегодня проявили. Не могу сказать, что соперник был слабый, я смотрел весь матч. Некоторые ребята уже хорошо зарекомендовали себя, уверен, за ними следят и на них рассчитывают. Будут дальше работать в таком же духе, уверен, будет результат и у них, и у команды.

Олегу Шилину надо больше доверять и больше давать играть. Он уже много лет в клубе, каждый год борется за пост первого вратаря. Если давать ему больше играть, он проявит себя с лучшей стороны.

Наша тактика — «пять в атаке, пять в обороне». Пока всё складывается. Сезон тяжёлый, олимпийский. У нас много игр до января. Игра покажет", — сказал Медведев в эфире клубного телевидения.

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