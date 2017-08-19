«Адмирал» заключит полноценный контракт с Кицыным, Налимов командирован в ВХЛ

По итогам предсезонной подготовки «Адмирал» намерен заключить полноценный контракт с находившимся на просмотре нападающим Максимом Кицыным, сообщается на официальном сайте клуба.

Кроме того, форвард Константин Романов продолжит карьеру в другом клубе, а в фарм-клуб «Южный Урал» командированы защитник Сергей Ильин, нападающий Егор Яковлев и голкипер Иван Налимов, который продолжает восстанавливаться после травмы и нуждается в игровой практике.

25-летний Кицын в прошедшем сезоне выступал за ХК «Саров» в ВХЛ и набрал четыре очка в 19 матчах. Он является чемпионом мира среди молодёжи (2011).