Мартин: следующий контракт Тавареса обозначит место, где он доиграет карьеру

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Мартин поделился мнением о переговорах Джона Тавареса по новому контракту с «Нью-Йорк Айлендерс». Мартин выступал вместе с Таваресом за «островитян» до 2016 года.

«Джонни — очень лояльный парень. Очевидно, его следующий контракт будет означать выбор команды, где он проведёт остаток карьеры, и ему нужно как следует подумать и хорошо всё взвесить. Не думаю, что, если он не подписал договор к 1 июля, это индикатор того, что он не хочет в принципе продлевать контракт с „Айлендерс“, — цитирует Мартина Newsday.