Токкет: я могу оказать влияние на карьеру молодых игроков «Аризоны»

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет сказал, что рад возможности поработать с молодыми игроками команды. Специалист возглавил клуб летом 2017 года, последние три сезона он работал в «Питтсбург Пингвинз» помощником тренера.

«Люблю работать с молодёжью, это увлекательно. Я могу оказать влияние на их карьеру. Это большая ответственность, к которой я подхожу серьёзно. Не хочу меняться как человек, потому что не считаю, что из-за должности главного тренера вдруг должен дистанцироваться от своих игроков.

Мой стиль работы заключается в создании партнёрства. Я ничего не имею против того, если игрок позвонит мне в девять вечера, чтобы поделиться какой-нибудь мыслью. Конечно, главный тренер использует помощников для общения с хоккеистами, но в современном хоккее тренер должен быть партнёром с игроком", — приводятся слова Токкета на официальном сайте клуба.