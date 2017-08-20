Ержабек: я готов к новому вызову, надо нырнуть в мир НХЛ с головой

Защитник «Монреаль Канадиенс» Якуб Ержабек поделился ожиданиями от своего дебютного сезона в НХЛ. Ранее чешский хоккеист выступал в КХЛ за «Витязь».

«Понимаю, что в НХЛ хоккей отличается о того, который я знаю. Это касается как самой игры, так и всего, что её окружает. Надо нырнуть в этот новый мир с головой. У меня большие амбиции, и я готов к новому вызову.

Темп игры в НХЛ выше, больше физического контакта, чем в Европе. Как сказал мне Ярослав Шпачек, мне придётся привыкнуть играть проще. Не получится слишком долго держать шайбу, придётся быстро находить продолжение.

Я способен проявить себя. Я ничего не принимаю как должное и не недооцениваю. Для меня будет честью выступать за «Канадиенс», если я заслужу место в команде", — цитирует Ержабека TVA Sports.