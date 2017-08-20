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Салливан: Рутерфорд считает приоритетом найти для «Питтсбурга» центрфорварда

20 августа 2017, воскресенье. 01:00 Хоккей

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал переход нападающего Мэтта Каллена в «Миннесоту Уайлд» и отметил, что генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд постарается найти ему замену.

«Нам будет не хватать Каллена, не только его хоккейных способностей на льду, но и лидерских качеств в раздевалке.

В системе нашего клуба есть игроки, которые могут стать центрами, у нас есть варианты. Я считаю, у нас сейчас конкурентоспособная команда.

Знаю, что Джим считает приоритетной задачу найти центрфорварда третьего звена. На это может потребоваться время. Главное — не ошибиться в выборе. Такого же мнения придерживается Джим. Он умеет держать паузу", — цитирует Салливана Pittsburgh Post-Gazette.

Рутерфорд: опыт Каллена бесценен, но кто-то в «Питтсбурге» заявит о себе
Источник: Pittsburgh Post-Gazzette Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Майк Салливан
Новости. Хоккей
20 августа 2017, воскресенье
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