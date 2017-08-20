Салливан: Рутерфорд считает приоритетом найти для «Питтсбурга» центрфорварда

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал переход нападающего Мэтта Каллена в «Миннесоту Уайлд» и отметил, что генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд постарается найти ему замену.

«Нам будет не хватать Каллена, не только его хоккейных способностей на льду, но и лидерских качеств в раздевалке.

В системе нашего клуба есть игроки, которые могут стать центрами, у нас есть варианты. Я считаю, у нас сейчас конкурентоспособная команда.

Знаю, что Джим считает приоритетной задачу найти центрфорварда третьего звена. На это может потребоваться время. Главное — не ошибиться в выборе. Такого же мнения придерживается Джим. Он умеет держать паузу", — цитирует Салливана Pittsburgh Post-Gazette.