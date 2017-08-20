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Светлов: на Востоке КХЛ нет явных фаворитов, как на Западе, нет большой тройки

20 августа 2017, воскресенье. 09:00 Хоккей

Олимпийский чемпион и чемпион мира Сергей Светлов подвёл итоги предсезонных турниров КХЛ.

«Западная конференция входит в «регулярку» с большой тройкой лидеров — СКА, ЦСКА и «Локомотивом». Они подтвердили свой высочайший уровень в контрольных матчах, отыграв предсезонку практически без поражений. Составы «армейских» клубов звучат чуть громче, чем у «Локомотива», но именно у Ярославля самое высокое качество молодых игроков.

Два турнира выиграл «Нефтехимик», ставший открытием этого лета. После очень среднего турнира в Астане добавил «Авангард», без вопросов победивший на домашнем мемориале Блинова. В двух матчах в Новогорске против «Динамо» и в двух встречах в Омске бойцовским характером порадовал «Амур». Неровно выступил «Адмирал», но потенциал просматривается. На Востоке нет таких явных фаворитов, как на Западе. И нет большой тройки.

Разочарования? Беспокоит ХК «Сочи», который проиграл практически все матчи. Соперники были крепкие, но удивила несколько пассивная атакующая игра команды. Очень важно, чтобы в этом сезоне подтянулись команды из ближнего зарубежья — Рига, «Слован», Минск. Уже надоело аутсайдерство «Северстали», которая летом сумела укрепиться и просто обязана добавлять. Уфа завершила домашний турнир двумя поражениями по буллитам. Я не волновался бы: у команды очень высокий потенциал и очень качественная комплектация. После Кубка Минска много говорили о «Югре», но мемориал Блинова она завалила. Учитывая достойную селекцию и прогресс ханты-мансийских юниорских команд, «Югра» в ближайшие сезон-два имеет все возможности цепляться за плей-офф.

Кто может побороться за кубок регресса, так это «Магнитка». Ситуация с Зариповым морально ударила прежде всего по «Металлургу». И на турнире Ромазана, и в контрольных матчах «Магнитка» показалась эмоционально опустошённой. Хотя по составу обязана бороться за лидерство в конференции. На Востоке намечается большая пятёрка фаворитов — и восемь-девять претендентов на последние места в плей-офф», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

Светлов: это едва ли не самая насыщенная предсезонка в истории КХЛ
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Локомотив ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК СКА ХК Сочи ХК ЦСКА ХК Югра Данис Зарипов Сергей Светлов
Новости. Хоккей
20 августа 2017, воскресенье
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