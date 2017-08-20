Майоров: основные конкуренты сборной России на ОИ финны, подготовка солиднее

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров порассуждал на тему соперников сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду.



«Шансы на победу нашей сборной в Корее очень высокие. Я оглядываюсь на выступление нашей сборной на Евротуре за последние два года. Мы же там в основном побеждали! И это при том, что выступали далеко не оптимальным, а гораздо чаще молодёжным экспериментальным составом. Давали шанс себя проявить очень многим кандидатам в национальную команду. И с этой точки зрения потенциал сборной России выше, чем у кого-либо из соперников.



Думаю, что основным нашим конкурентом на Олимпиаде-2018 будут финны. У них подготовка в Европе солиднее, чем у шведов и чехов. Хотя, как раз чехи в последние годы ощутимо прибавили и выглядят неплохо. Но по не лишком приятной для нас традиции на последних турнирах именно сборная Суоми чаще других ставила нашей команде подножку на пути к золотым медалям. Так было и на ЧМ-2016 в Москве, и на ОИ-2014 в Сочи.



Не очень верю, что канадцы или американцы без игроков НХЛ смогут сотворить на Олимпиаде чудо по типу 1980 года. Это будут добротные команды, которые не уступят соперникам в настрое и объеме работы на площадке. Но уровень мастерства у сборной России, безусловно, будет выше, – цитирует Майорова «Советский спорт».

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