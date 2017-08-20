Галуцен: цель «Калгари» — управлять ожиданиями и набрать 100 очков в «регулярке»

Главный тренер «Калгари Флэймз» Глен Галуцен поделился ожиданиями от сезона-2017/18 и рассказал о целях канадской команды на регулярный чемпионат НХЛ.



«Управление ожиданиями — вот одна из основных задач. В прошлом сезоне мы не ожидали, что провалим старт, но и такого сильного финиша тоже не ожидали. Мы завершили прошлый регулярный чемпионат с 94 очками.



Показать лучший результат вполне реально. Прыгнуть до 118 очков, так же как с 77 до 94 – нереально. Наша цель – достичь отметки 100 очков.

Добавляет оптимизма то, как мы укрепили защитную и вратарскую линии. Мне нравится тот тандем вратарей, который у нас есть сейчас», – передаёт слова тренера Calgary Sun.