Вишнёвски вошёл в тренерский штаб сборной Словакии, будет отвечать за защитников

Прославленный словацкий защитник Любомир Вишнёвски вошёл в тренерский штаб национальной сборной Словакии. Об этом сообщает sport.sk Он будет ассистентом главного тренера Крейга Ремзи по защитникам.

Крейг Рэмзи назначен новым главным тренером сборной Словакии

Вишнёвски отыграл 14 сезонов в НХЛ — 503 очка в 911 матчах. В составе сборной Словакии Вишнёвски выиграл золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионатов мира. Завершил карьеру игрока в 2016 году. В КХЛ он провёл за «Слован» 45 матчей и набрал 26 очков. Генеральным менеджером сборной в настоящее время является прославленный словацкий нападающий НХЛ Мирослав Шатан.