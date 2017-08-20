Гудачек: говорили, что «Северсталь» – клуб-семья с симпатичной домашней ареной

Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек признался, что перед переходом в команду советовался с братом Либором, Якубом Коваржем и Ростиславом Станей.



«Первое, что запомнилось Либору, – это поездки: Братислава находится далеко от остальных городов КХЛ. Второе – ему очень понравилось, что все команды играют на больших площадках. Возможно, для болельщиков это скучно, зато игроки могут подольше контролировать шайбу. На сборах «Северсталь» играла в Финляндии, и местные размеры площадки мне не нравятся: постоянно идёт борьба, и это уже не хоккей. Мы с братом любим большие площадки. Интересно ли ему снова поиграть в КХЛ? Да, ему делали предложения два клуба, но у него ещё действует контракт с «Эребру». Надеюсь, он будет здоров и хорошо проведёт этот сезон, а через год, возможно, приедет в КХЛ.



По поводу Череповца я разговаривал не только с Коваржем, а ещё с Растиславом Станей, он тоже играл здесь. Они говорили почти одно и то же: «Северсталь» – клуб-семья с симпатичной домашней ареной. Череповец – это не самый крупный российский город, но там есть всё, что нужно для жизни хоккеиста. Я был приятно удивлён. Здесь не так плохо, как рассказывали двое других игроков. Все говорили про огромный завод в городе, и можно подумать, что будет нечем дышать.

У меня прекрасная квартира в городе, она недалеко от арены. Мы вместе с чешскими игроками купили велосипеды, и на них добираемся до Ледового дворца. Мне очень нравится Череповец. Ничего плохого не скажу о городе. Рад, что буду играть за «Северсталь», — цитирует хоккеиста «Советский спорт».