ХК «Сочи» командировал защитника Титова и форварда Бойчука в ВХЛ

Два игрока ХК «Сочи» командированы в «Дизель» — клуб-партнёр в Высшей хоккейной лиге. Об этом информирует официальный сайт южной команды Континентальной хоккейной лиги.



Защитник Александр Титов и форвард Дмитрий Бойчук отбыли в расположение пензенского «Дизеля». В настоящее время в составе пензенской команды ВХЛ находятся ещё два хоккеиста команды из Сочи – вратарь Олег Назаров и защитник Артём Мальцев. «Дизель» продолжает предсезонную подготовку — в ближайшие дни примет участие в домашнем турнире. Регулярный чемпионат ВХЛ для команды начнётся 9 сентября.

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