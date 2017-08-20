Хохлачёв: игры со СКА? Ничего принципиального не будет

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв поделился эмоциями от возвращения в команду.

СКА обменял Хохлачёва в «Спартак», получив права на Дыбленко

«Эмоции только положительные, это моя родная команда. Я готов играть. Хочу как можно скорее начать сезон. Руководители СКА мне сказали об обмене. Всё произошло достаточно быстро, буквально за пару дней. Сейчас все мысли о «Спартаке». Многих ребят в команде я знаю, а кого не знаю — с теми познакомился. Отличный коллектив.



Я молодой игрок, мне надо прогрессировать, и много игрового времени в команде — это важно для меня. Мне надо воспользоваться шансом и показывать свою лучшую игру. Пока только познакомился с главным тренером, особо не разговаривали. Игры со СКА? Ничего принципиального не будет. У меня там осталось очень много друзей. Все игры в сезоне принципиальные. Впереди сложный сезон, нужно начать хорошо, а все игры будут упорными», — цитирует игрока клубное телевидение.

Епанчинцев: Хохлачёв – фланговый игрок, только в «Бостоне» его поставили в центр

Также видео доступно в официальном «твиттере» московской команды.