Калинин — капитан «Спартака», Бондарев и Воронин — ассистенты

Сегодня, 20 августа, перед началом тренировки в «Парке Легенд» состоялось голосование хоккеистов «Спартака» по выбору капитана и ассистентов на новый сезон. Об этом информирует официальный «Твиттер» московской команды Континентальной хоккейной лиги.

Единогласным решением игроков капитаном красно-белых был избран защитник Дмитрий Калинин. Его ассистентами станут защитник Алексей Бондарев и нападающий Артём Воронин.

Московская команда проведёт свой первый матч регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2017/18 22 августа на выезде с «Сибирью».