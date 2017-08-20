Фоли: я бы хотел видеть более сильный «Вегас» на первом этапе, чем сейчас

Владелец «Вегас Голден Найтс» Билл Фоли поделился впечатлениями о работе клуба во время драфта расширения.



«Пожалуй, я бы хотел видеть более сильную команду на первом этапе, но я уважаю мнение Джорджа Макфи и его план строительства команды посредством драфтов. Мы могли бы выиграть 50 % матчей в первые два сезона, могли бы попасть или не попасть в плей-офф. А потом наступил бы длительный спад. План Джорджа принесёт нам больше пользы», — приводит слова Фоли официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Фоли: рад, что «Вегас» вступил в НХЛ, но хочу понять, как мы будем зарабатывать