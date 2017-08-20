Молодёжный КК: «Рига» одолела «Йокерит», «Снежные Барсы» взяли верх над МОДО
20 августа 2017, воскресенье. 15:24
Хоккей
На Молодёжном Кубке мира завершились очередные матчи.
ХК «Рига» в результативной встрече переиграл «Йокерит» — 5:3. В составе клуба из Латвии заброшенными шайбами сумели отметиться Артур Хомяков, Антон Трасташенков, Юлиан Мисюс, Роберт Прижевойтс и Антон Синегубов. У «Йокерита» голы забили Оула Кууре и Роопе Хирвонен, сделавший дубль.
Молодёжный Кубок Мира
20 августа 2017, воскресенье. 13:00 МСК
5 : 3
3:1, 1:2, 1:0
Йокерит-мол
Хельсинки, Финляндия
1:0 – Хомяков (Мисюс) – 06:12 (5x4), 2:0 – Трасташенков (Смирнов, Берзиньш) – 07:08 (5x5), 2:1 – Хирвонен (Аррак, Нууттила) – 15:19 (5x5), 3:1 – Мисюс (Хомяков) – 19:23 (5x5), 4:1 – Прижевойтс (Синегубов) – 20:51 (5x4), 4:2 – Хирвонен (Кууре, Хенрикссон) – 26:45 (5x4), 4:3 – Кууре (Аррак, Хирвонен) – 37:12 (4x4), 5:3 – Синегубов (Карклс, Фёдоров) – 57:53 (5x4)
«Снежные Барсы» уверенно обыграли МОДО — 5:1.
У «Барсов» шайбы забросили Кирилл Балдин, Сергей Мельников, Егор Ярошенко и Валерий Орехов, оформивший дубль. В составе МОДО голом отметился Макс Чернстрём.
Молодёжный Кубок Мира
20 августа 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Снежные Барсы
Астана, Казахстан
5 : 1
1:1, 3:0, 1:0
МОДО-мол
Эрншельдсвик, Швеция
1:0 – Балдин (Ярошенко, Мелихов) – 13:12 (5x5), 1:1 – Чернстрём (Берглунд) – 14:53 (5x5), 2:1 – Мельников (Гатиятов) – 32:53 (5x5), 3:1 – Ярошенко (Мелихов) – 38:48 (5x4), 4:1 – Орехов (Данияр, Данияр) – 39:49 (5x5), 5:1 – Орехов (Муратов) – 43:52 (5x4)