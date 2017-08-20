Молодёжный КК: «Рига» одолела «Йокерит», «Снежные Барсы» взяли верх над МОДО

На Молодёжном Кубке мира завершились очередные матчи.



ХК «Рига» в результативной встрече переиграл «Йокерит» — 5:3. В составе клуба из Латвии заброшенными шайбами сумели отметиться Артур Хомяков, Антон Трасташенков, Юлиан Мисюс, Роберт Прижевойтс и Антон Синегубов. У «Йокерита» голы забили Оула Кууре и Роопе Хирвонен, сделавший дубль.

«Снежные Барсы» уверенно обыграли МОДО — 5:1.

У «Барсов» шайбы забросили Кирилл Балдин, Сергей Мельников, Егор Ярошенко и Валерий Орехов, оформивший дубль. В составе МОДО голом отметился Макс Чернстрём.